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Yüzme yarışında sürpriz misafir

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kdz.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08
Yüzme yarışında sürpriz misafir

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kdz. Ereğli 2. Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcularla birlikte suya atlayan Golden Retriever cinsi köpek ilgi odağı oldu.


Kdz. Ereğli Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları’nda Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 350 sporcu kulaç attı. Nefes kesen yarışların ilginç anlarından birini ise sporcularla birlikte suya atlayarak yüzen Golden Retriever cinsi köpek oluşturdu. Sahibinin de yüzücüler arasında bulunduğu öğrenilen köpek, start düdüğüyle birlikte suya atlayan yüzücüleri bir süre izledi, ardından kendisi de suya atlayarak sporcuların arasında yüzdü. Belli bir süre sonra yorulan köpeğin imdadına güvenlik ekipleri yetişti. Görevliler tarafından karaya çıkartılan köpek dinlendikten bir müddet sonra tekrar denize atladı. Yarışları izlemeye gelen vatandaşların ilgi odağı haline gelen köpek, güvenlik görevlileri tarafından sudan çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08
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