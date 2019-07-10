Yüzme: Paletli Türkiye Yaz Şampiyonası Ordu'da

ORDU (AA) - Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Paletli Yüzme Türkiye Yaz Şampiyonası'nın Ordu'da yapılacağını söyledi.

Genç, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası'nın 12-14 Temmuz 2019 tarihlerinde Ordu'da düzenleneceğini belirtti.

Kentte önemli organizasyonların yapıldığını belirten Genç, "Ordu'da düzenlenen sportif faaliyetler her geçen gün artıyor. Özellikle son üç yılda olduğu gibi 2019 yılında da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Salonlarımızın bakımlı olması, Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılması, personelimizin çalışkanlığı, başta valiliğimizin ve belediyelerimizin spor organizasyonlarına destek vermesi ilimizde spor ivme kazandı." dedi.





- Şampiyonaya 500 kişi katılacak





Paletli Yüzme Türkiye Yaz Şampiyonası hakkında bilgi veren Genç, şöyle konuştu:

"12-14 Temmuz tarihleri arasında ilimizde Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonaya Türkiye'nin her köşesinden 300 sporcu, hakem, idareci ve antrenör olmak üzere toplam 500 kişi katılacak.Bu şampiyona ilimizde Sualtı Sporlarının gelişmesi için çok önemli. Bu şampiyona İle birlikte ilimize getirdiği ekonomik katkı yanında sualtı sporlarımızdaki sporcu sayısının artmasına şüphesiz vesile olacaktır."

Genç, ayrıca Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen'e de teşekkür ederek, şampiyonanın en iyi şekilde tamamlanacağının sözünü verdi.