Yüzme kurslarında son kayıt 14 Haziran

Adapazarı Belediyesi tarafından her yıl çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yüzme kursu kayıtları devam ediyor. Son kayıt tarihi ise 14 Haziran Cuma.

Adapazarı Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği ücretsiz yüzme kursları, tatile giren çocuklar için hem öğrenecekleri hem de eğlenerek vakit geçirebilecekleri eşsiz bir etkinlik olarak bu yıl da devam ediyor. Kursa kayıt olmak isteyen çocuklar, aileleriyle birlikte kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Adapazarı Belediyesi binası giriş katında kayıt yaptırabiliyor. 14 Haziran’a kadar sürecek kayıtlar sonrasında hak kazanan çocuklar, Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu’nda kursa başlayacak. 7 ve 10 yaş arası tüm çocukların başvurabileceği etkinliğe daha önce bu kursu almış olanlar katılamayacak.