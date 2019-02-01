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Yüzme, Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor

- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:"Yüzme bir hayatta kalma sanatıdır, şeklinde bir kararın, maddenin AP'den geçmesi için hazırlıklar yapılıyor"- "Sporun yanında, olası bir akarsu veya denizde karşılaşabileceğimiz doğal olayda yüzme hayatta kalmamızı sağlayabilir"

01 Şubat 2019 Cuma 11:29
Yüzme, Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor


ANKARA (AA) - HÜSEYİN DOĞRU - Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmenin, Avrupa Parlamentosu (AP) gündemine taşınarak herkes için öğrenilmesi gereken bir hayatta kalma sanatı olmasını amaçladıklarını söyledi.

Erkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AP Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Paolo Barelli ile İtalya'da bir araya gelerek ortak hedef ve çalışmaları değerlendirdiklerini anlattı.

LEN Başkanı'nın davetlisi olarak İtalya'ya gittiğini vurgulayan Yalçın, "Bakış açısı itibarıyla Amerika yüzmesinin genetiği, fiziği, yüzme sistemi bize uymuyor. Bize en yakın taraf İtalya. Karşılıklı eğitim ve gelişim üzerinde, iş birliği üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kültürüyle beraber yüzme kültürünün de oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Avrupa'da olduğu gibi biz de bunu Türkiye olarak başarmak istiyoruz. Yüzmenin Avrupa Parlamentosu gündemine getirilmesi yönünde bir çalışma yürütülüyor. 'Yüzme bir hayatta kalma sanatıdır' şeklinde bir kararın, maddenin AP'den geçmesi için hazırlıklar yapılıyor. Yüzmeyi insanların kesinlikle bilmesi gerekiyor. Performans sporcusu olmanız gerekmiyor ama bir kişinin yüzmeyi öğrenmesi elzemdir. Sporun yanında, olası bir akarsu veya denizde karşılaşabileceğimiz doğal olayda yüzme hayatta kalmamızı sağlayabilir. AP'den bu kararın geçirileceğine inanıyorum."

Tajani ve aynı zamanda İtalya Parlamento Üyesi İtalya Yüzme Federasyonu Başkanı Barelli'nin Türkiye'ye ziyarete geleceğini belirten Erkan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir rapor hazırlıyoruz. LEN ile ortak çalışmalar yapacağız. Amacımız Türk yüzmesini daha yukarıya taşıyabilmek. İtalya ile iyi bir iş birliği içinde olacağız. Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) ve Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa'daki potansiyel ülkeler listesinde öne çıkmak istiyoruz. Tesislerimiz çok güzel. Yeni hayata geçireceğimiz Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzme projeleri var. Türkiye'de olimpik kurullarımız iyi çalışıyor. Bizdeki 1,5 yıllık değişimin farkındalar. Bunun karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ortak çalışmalarla yüzmede daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:29
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  6. Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın

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