Yüzme antrenörünün yargılandığı trafik kazası davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen yüzme antrenörünün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık İ.V.Ç, kazada yaralanan sürücü Ramazan Göçer ve hayatını kaybeden Zeynep Göçer'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık İ.V.Ç, yüzme antrenörü olarak görev yaptığını ve kaza sırasında antrenmandan döndüğü için alkollü olmadığını öne sürdü.

Dönüş yapmadan önce yolun sağına yanaşarak araçların geçmesini beklediğini ifade eden sanık, "Sinyal verip sola dönüş yapmaya çalışırken Ramazan Göçer'in kullandığı araç hızlı bir şekilde gelerek aracıma ön taraftan çarptıktan sonra refüje çıktı. Bağrış çağrış sesleri nedeniyle korkarak olay yerinden ayrıldım. Daha sonra ailemle giderek polise teslim oldum. Olay sırasında alkollü değildim, kaza diğer aracın süratli olmasından kaynaklandı." diyerek kendisini savundu.

Sanığın avukatı da İ.V.Ç.'nin sabah kahvaltı yapıp antrenmana gittikten sonra evine dönerken alkollü olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia etti. Avukat, sanığın kanında çıkan alkol oranının yasal sınırlar içerisinde olduğunu öne sürdü. Sanığın alınan iki alkol kontrol rapor sonuçları arasında mantıksızlıklar ve çelişkiler bulunduğunu ileri süren avukat, konuyla ilgili adli tıp uzmanlarından bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

- "Ehliyetine alkolden el konulmuş" iddiası

Göçer ailesinin avukatı ise sanığın olay sırasında alkollü olduğunu ve kazadan 7 saat sonra polise teslim olduğunu iddia etti. Avukat, polis raporlarına göre, sanığın daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğunu ve bu nedenle kaza sırasında ehliyetinin bulunmadığını öne sürdü. Müştekilerin avukatı, bu nedenlerden dolayı sanığın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan değil, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak"tan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına ve dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 Ekim 2016'da Ramazan Göçer'in kullandığı araç ile İ.V.Ç'nin yönetimindeki araç Dumlupınar Bulvarı'nda çarpışmış, kazada sürücü Göçer ile araçta bulunan annesi Zeynep Göçer (58) yaralanmıştı. Zeynep Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü İ.V.Ç, bir süre sonra polise teslim olmuştu. Daha önce Asliye Ceza Mahkemesinde başlanan yargılamada, verilen görevsizlik kararının ardından dosya Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.















