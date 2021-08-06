Yüzlerine tükürsen 'şükür' diyecekler! İçişleri Bakanlığı'ndan Sedef Kabaş öncülüğündeki yalana ilişkin açıklama
Sedef Kabaş öncülüğündeki yalan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi.
Sedef Kabaş öncülüğündeki yalan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi.