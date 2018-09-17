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'Yüzlerine tükürmek için gittim'

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı (25), şehit eden PKK/YPG'li teröristlerin yakalanarak Hatay'a getirilmesinin ardından bu kente giden eşi Birgül Muratdağı (25), "Onların yüzüne tükürmek istedim, onları görmek istedim. Keşke ben tek tek öldürebilsem onları" ifadesini kullandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
'Yüzlerine tükürmek için gittim'

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden PKK'lı teröristler MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanarak Hatay'a getirildi. Şehidin eşi Birgül Muratdağı, haberi alır almaz Hatay'a gitti. Haberi Garnizon Komutanının eşinden aldığını söyleyen Birgül, "Herkes sevineceğimi düşündü ama o an sevinçten öte sadece acı hissettim, sanki Mehmetin haberini bir kere daha almış gibi oldum. Sadece Hataya gitmek istedim. Mehmetin son kere yüzünü görmek nasip olmadı 2 ay geç geldiği için. O yüzden onların son kere yüzüne tükürmek istedim, onları görmek istedim. Herkesi idam etsinler, öldürsünler diyemeyeceğim açıkçası çünkü bin tane de terörist idam edilse bir tane Mehmetin bedeli ödenmeyecek. Bir sürü benim gibi yarım kalan insanlar var. Bu teröristlerin tamamen tükenmesini istiyorum. Şehitlik çok güzel eşimi cennete gönderdim bundan güzeli olmaz ama yokluğu çok acı. Biz evliliğin en güzelini yaşadık" dedi.

'ÖNÜMÜZE LİME LİME KOYSALARDA SEVİNMEYECEĞİZ'

Birgül Muratdağı, Hatayda yetkililerle görüşmeye çalıştığını belirterek, "Çok uzun bir süreç olacak belki de ifadeleri alınıyor, gerekli işlemler yapılacak. Belki başkalarının isimleri çıkacak, belki aralarından birileri çıkacak. Bütün şehit aileleri aynı şeyi düşünüyordur, önümüze lime limede koysalar bizim için sevindirici bir haber olmayacak" diye konuştu.

Adalete güvendiğini söyleyen Birgül Muratdağı, "Eninde sonunda cezalarını çekecekler. Benim eşim elhamdülillah şehit olarak, tabutuna bayrakla birlikte konuldu. Onlar yaşasa da ölse de yine leşler. Tükürmek istedim ama onlar onu bile hak etmiyor. Bizim ekmeğimizi yemelerini, onların orada hayat sürdürmelerini istemiyorum. Sonuna kadar bu işin takibinde olacağım. Bir şehit eşine yakışır şekilde şehidimin adını sürdürmeye devam edeceğim. Tıpkı evliymişim gibi hayatıma devam edeceğim. Hataya gittiğimde jandarmaya gittim direkt. Üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Keşke daha fazla yapabilsem. Keşke ben tek tek öldürebilsem onları. Bizim adalete güvenimiz sonsuz beklememiz gerekiyor" dedi.

2'NCİ  EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ZİYARET

17 Eylül 2016'da evlendiklerini belirten Birgül Muratdağı, şehitliğe giderek, eşinin mezarı başına '2'nci yılımız seni çok seviyorum' yazılı bir buket çicek ile gelinliğinin duvağı ve şehit Mehmet Muratdağı'nın giymediği postallarını bıraktı. Muratdağı, "Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz, Mehmetin yokluğunu hala anlamış değilim ama günlerimi burada geçiriyorum. Bu yüzden duvağımı alıp yanına geldim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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