Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı yaptı

Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Uşak Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve gençlik liderleri, yaz etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Uşak Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından AVM’de yaz etkinlikleri kapsamında gençler ve çocuklar buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte gençlik merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Kursiyerlerin yaptığı resimler sergilendi. Yüzleri boyanıp balon hediye edilen çocuklar sergilenen resimler arasında kurs hocası ile ebru sanatını yaptı. Sergilenen resimler dikkatleri çekerken çocukların mutluluğu da gözlerden kaçmadı.