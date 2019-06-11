Yüzlerce yetim bayramda yüzü güldü

Şanlıurfa Valiliğince organize edilen “Ramazan-ı Şerif Yardım Kampanyası” kapsamında yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü güldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in himayesinde Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli yetimler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarını gidermek için organize edilen “Ramazan-ı Şerif Yardım Kampanyası” kapsamında ATAA İnsani Yardım Derneği ve Kuveytli hayırseverlerin maddi desteğiyle 200 yetim çocuğa elbise yardımı, ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı, Akçakale’de günlük 1000 vatandaşa sıcak yemek dağıtımı sağlandı.

Yine Vali Erin’in destekleriyle Şanlıurfa’daki faaliyetlerine ağırlık veren Katar Hayır Derneği’nin temin ettiği 200’er TL değerinde market alışveriş kartlarından yaklaşık 2 bin aileye dağıtıldı.

Yardımlar yapılırken yetimlerin, ailelerinin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rencide edilmemesi için azami ihtimam gösterilmesini isteyen Vali Erin’in tavsiyesi üzerine, yetim çocuklar küçük gruplar halinde giyim mağazalarına götürülerek istedikleri elbiseleri seçmeleri ve deneyerek almaları sağlandı.

Yine Katar Hayır Derneği’nin temin ettiği 200’er TL’lik market alışveriş kartları da kapalı zarflarda ve Valilik koordinesinde daha önceden belirlenen yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere imza karşılığı teslim edildi.Yardımların doğru şekilde yapılması, aksilik yaşanmaması için Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Özel Kalem ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelleri de çalışmalarda görev aldı.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yetim kalarak ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya yerleşen çocukların sorumluluğunun tüm İslam ümmeti üzerinde olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, “Hiçbir suçu günahı olmayan bu minik yavruların yokluk ve sefalet yaşaması, insanlık adına kabul edilemez. Bizler de başta birer insan olarak bu çocuklar için elimizden ne geliyorsa yapmak istedik. Kuveyt ve Katarlı hayırseverlerin organizasyonu olan derneklerle geliştirdiğimiz işbirliği sayesinde yüzlerce yetim yavrumuza bayramlık elbise, 500 ailemize gıda yardımı ve Akçakale’de 1000 kişiye sıcak yemek yardımı yapılmasına vesile olduk. Yine Katar Hayır Derneği’nin sağladığı 200’er TL’lik gıda yardım kartlarını da yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtmış olduk. Gerek bu hayrın işlenmesinde bizzat maddi destek veren Katarlı ve Kuveytli hayırseverlere gerekse Şanlıurfa’da bizzat çalışarak hayır hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.