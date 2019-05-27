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Yüzlerce vatandaş Orduluların gönül sofrasında buluştu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2012 yılından beri düzenlemiş olduğu sokak iftarı geleneğini bu yıl da bozmayarak yüzlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
Yüzlerce vatandaş Orduluların gönül sofrasında buluştu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2012 yılından beri düzenlemiş olduğu sokak iftarı geleneğini bu yıl da bozmayarak yüzlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturdu.


Kapaklı ilçesinin Vatan Caddesi’nde düzenlenen sokak iftarı programına katılım yoğun oldu. Ramazan ayının manevi ikliminin doyasıya yaşandığı programa Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sekmen, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gerçekleştirdi.



"Allah niyetimizi kabul etsin’’


İftar yemeği öncesi Uğur Rendeci hoca tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak sofra duası yapıldı. Ardından vaktin gelmesiyle yüzlerce vatandaş bir arada oruç açtı. Düzenlenen iftar programı hakkında konuşan Kapaklı Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Temel Büyükkeskin, "Ramazan ayları insanların en çok birlik olduğu, birbirinden güç aldığı ve paylaşımın hatsafhada olduğu aylardır. Bugünlerde hepimiz sofralarımızı ve kalplerimizi tanımadığımız fakat bizimle aynı inancı paylaşan kişilere açıyoruz. Bugün biz de Ordulular Derneği olarak soframızda yüzlerce vatandaşımızı ağırladık. Allah niyetimizi kabul etsin. Soframıza iştirak eden herkese de teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
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