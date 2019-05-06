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Yüzlerce kişi aynı sofrada sahur yaptı

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan sofrada yüzlerce vatandaş bir araya gelerek ilk sahurlarını yaptı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
Yüzlerce kişi aynı sofrada sahur yaptı

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan sofrada yüzlerce vatandaş bir araya gelerek ilk sahurlarını yaptı.


Sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi vatandaşları, ilk sahurda ağırlamaya başladı. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi’ndehazırlanan sahur sofrasına, başta üniversite öğrencileri olmak üzere kentteki bütün ihtiyaç sahibi halk da aynı masada sahur yapma imkanı buldu.


Kurulan sahur sofrasından duydukları memnuniyeti belirten, vatandaşlar Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
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