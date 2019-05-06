Yüzlerce kişi aynı sofrada sahur yaptı Bilecik Belediyesi tarafından kurulan sofrada yüzlerce vatandaş bir araya gelerek ilk sahurlarını yaptı.

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan sofrada yüzlerce vatandaş bir araya gelerek ilk sahurlarını yaptı.

Sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi vatandaşları, ilk sahurda ağırlamaya başladı. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi’ndehazırlanan sahur sofrasına, başta üniversite öğrencileri olmak üzere kentteki bütün ihtiyaç sahibi halk da aynı masada sahur yapma imkanı buldu.

Kurulan sahur sofrasından duydukları memnuniyeti belirten, vatandaşlar Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.