0553 313 94 23

Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi

Bitlis’te 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş ve sportif faaliyetler düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:44
Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi

Bitlis’te 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş ve sportif faaliyetler düzenlendi.


Bitlis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Bitlis Şubesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadelede farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, sağlıkçılar ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişiden oluşan kortej, Nur Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti. ‘Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet’ sloganı ile başlayan yürüyüşte, ‘Uyuşturucuya Hayır’ sloganı atan gençlere cadde üzerinde bulunan esnaflar da alkışlarla destek verdi. Ulu Cami önüne kadar yapılan kortej yürüyüşü burada sonlandırdı.


Yürüyüş sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, uyuşturucu ile mücadele programı çerçevesinde Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Valiliği, Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı ve gençlik merkezi gönüllüleri olarak bir yürüyüş düzenlediklerini, bundan da olumlu dönütler aldıklarını söyledi. Bulan, “Bitlis çarşı merkezinde sağlık çalışanları, gençlik liderleri, sporcularımızla birlikte bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşle insanları uyuşturucuya karşı uyarmak, bu tür zararlı alışkanlıklara dikkat çekme amacımız var. Yürüyüşümüz sırasında yoldan geçerken insanlarımızın ne kadar memnun kaldıklarını da gördük. Bazı esnaflarımız ve vatandaşlarımız bizleri alkışlayarak destek verdiler. Bundan sonraki programımız ise Gökmeydan alanında çeşitli spor alanlarında küçük müsabakalar düzenleyeceğiz. Basketbol, badminton, okçuluk gibi sportif faaliyetlerimizle gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Spora giden gençlerin bu tür kötü alışkanlıklardan uzak duracağını biliyoruz. Bu konuda çocuklarımızı bu alışkanlıklardan uzak tutmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Sağlık İl Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kökel ise, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sadece uyuşturucu ile değil her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade ederek, “Sağlık Müdürlüğü olarak alkol, tütün, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar yapıyoruz. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla bugün bazı kurum ve sivil toplum örgütleri ile birlikte farkındalık yürüyüşü düzenledik. Biz burada ‘Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet’ sloganı ile yola çıktık. Hedef kitlemiz gençler olduğu için bugün gençlerle birlikte el ele ve gönül gönüle vererek bu işin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.


Projeye Bitlis Valiliği olarak destek veren Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel de, Bitlis’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için paydaş gruplarla yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Özügüzel, “Bugün Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortak bir program düzenleyip, yürüyüş yaparak bu konudaki karalılığımızı gösterdik” diye konuştu.


Yürüyüşün ardından Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gökmeydan alanında sportif faaliyetler düzenlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    1. Pençe Harekatıyla koordineli olarak..
    2. İki kız kardeşe sözlü tacizde bulundu!..
    3. Bahreyn'in Manama Çalıştayı'ndan..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti
    5. Eskişehir’de sağanak yağış sonucu..
    6. İran Dışişleri Bakanı Zarif: ”İran..
    7. Kaftancıoğlu’nun MHP’yi alaya alan..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’ya..
    9. BAÜN Tıp Fakültesinde Mezuniyet Gururu
    10. Ordu'da 83 yaşındaki kadın 2 gündür..
    11. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    12. İş yerine pompalı tüfekli saldırıda..
    13. Süleyman Atlı'dan bronz madalya
    14. Nijerya'da Boko Haram operasyonu
    15. Gasptan beraat etti, bıçakla..
    16. Zarif'ten AB'ye "İran'a karşı açıklama..
    17. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel..
    19. Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 100. yıl..
    20. CHP PM pazartesi toplanacak
    21. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler..
    22. Yemen'de 128 kişi işkence altında can..
    23. Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10..
    24. 14 yaşındaki kızlara alkol ve..
    25. Bakan Akar Yunan mevkidaşı Apostolakis..
    26. Bakan Akar, Yunan mevkidaşı..
    27. Anayasa Mahkemesinin gazetecilerle..
    28. Binali Yıldırım yeniden kabineye..
    29. Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve..
    30. Alanya'da uyuşturucu operasyonu
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler