Yüzlerce genç, konvoy oluşturdu! Almanya’da akaryakıt zammı isyan ettirdi

Bir yılda akaryakıta yüzde 80’in üzerinde zam gelince sürücüler isyan etti. Yüzlerce TIR, Köln’de toplandı. Uzun konvoy oluşturan sürücüler, “Kazığı durdurun”diye slogan attı

Almanya'da geçen sene mart ayında litresi 1.319 euro olan mazot, şu günlerde 2.389 euroya yükseldi. Mazotta bir yılda yüzde 81.5 oranında artış, nakliye şirketleri ile TIR şoförlerini isyan ettirdi. Cumartesi günü Köln'de 500'ü aşkın TIR şoförü, korna çalarak şehir merkezinde yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti. Şoförler, tepkilerini otoyola çıkıp trafiği aksatarak dile getirmeye çalıştı.

“Hükümet fiyatları aşağıya çekmeli”

TIR'larının üzerine "Hepimizi mahvediyorsunuz. Akaryakıt soygununu durdurun" pankartları asan sürücüler, "Nakliye şirketleri son günlerde fahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları karşısında dayanamayacak duruma geldi. İflaslar kapıda. Durum işsizlik ordusu doğurabilir. Hükümet bir an önce akaryakıttan aldığı vergiyi düşürüp fiyatları aşağıya çekmeli" diye tepki verdi.

Yüzlerce genç, protesto konvoyu oluşturdu

Durumdan, paket taşıyan firmaların, taksicilerin, çiftçilerin ve pek çok meslek dalının etkilendiğini aktaran TIR şoförleri, "Hükümet bizleri dikkate almazsa otoyolları kapatacağız" dedi. Öte yandan Hamburg'da yüzlerce genç, otomobilleri ile protesto konvoyu oluşturdu. 35 kilometre boyunca fahiş fiyatları protesto eden gençler, gösterilere ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.