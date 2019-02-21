Yüzlerce gemiye sis engeli

İstanbul’da 3 gündür etkili olan sis gemiler için adeta kabusa döndü. Sis nedeniyle İstanbul Boğazından geçemeyen gemiler, Karadeniz ve Marmara girişinde beklemek zorunda kaldı. Yenikapı açıklarında bekleyen gemiler, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazından transit gemi trafiği 3 gündür devam eden sis nedeniyle aksamaya neden oldu. Boğazın zaman zaman gemi trafiğine kapatılması nedeniyle yüzlerce gemi boğazın kuzen ve güney girişlerinde beklemek zorunda kaldı. Gemilerin oluşturduğu yoğunluk ise havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Çekilen görüntülerde sis bulutunun içinde onlarca gemi gözüküyor.

Uzun süreli beklemeler küçük boyutlu gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşmasına neden oluyor. Gemi şirketleri belirledikleri tarihlerde yüklerini teslim edemedikleri için de maddi olarak yüz binlerce dolara varan zararlar uğrayabiliyor.Geçen yıl nisan ayında da boğaz 5 gün boyunca sis altında kalmıştı. Boğaz 70 saaten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.