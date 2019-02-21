0553 313 94 23

Yüzlerce gemiye sis engeli

İstanbul’da 3 gündür etkili olan sis gemiler için adeta kabusa döndü.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:59
Yüzlerce gemiye sis engeli

İstanbul’da 3 gündür etkili olan sis gemiler için adeta kabusa döndü. Sis nedeniyle İstanbul Boğazından geçemeyen gemiler, Karadeniz ve Marmara girişinde beklemek zorunda kaldı. Yenikapı açıklarında bekleyen gemiler, drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul Boğazından transit gemi trafiği 3 gündür devam eden sis nedeniyle aksamaya neden oldu. Boğazın zaman zaman gemi trafiğine kapatılması nedeniyle yüzlerce gemi boğazın kuzen ve güney girişlerinde beklemek zorunda kaldı. Gemilerin oluşturduğu yoğunluk ise havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Çekilen görüntülerde sis bulutunun içinde onlarca gemi gözüküyor.


Uzun süreli beklemeler küçük boyutlu gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşmasına neden oluyor. Gemi şirketleri belirledikleri tarihlerde yüklerini teslim edemedikleri için de maddi olarak yüz binlerce dolara varan zararlar uğrayabiliyor.Geçen yıl nisan ayında da boğaz 5 gün boyunca sis altında kalmıştı. Boğaz 70 saaten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temizlik sırası onlara geliyor! “Karayılan ve Bayık Türkiye'ye gelirse memnuniyetle karşılarız”
    1. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    2. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    3. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    4. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    5. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    6. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    7. Samsunspor seri peşinde
    8. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    9. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    10. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    11. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    12. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    13. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    14. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    15. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    16. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    17. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    18. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    19. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    20. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    21. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    22. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    23. ÇYDD 30 yaşında
    24. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    25. AK Parti'li Aydın Ahi'nin şehit..
    26. Defineciler kazdıkları çukurda..
    27. Yüzlerce gemiye sis engeli
    28. "Tuzhurmatu, konumuyla bir uyum örneği..
    29. Cezayir'de düşen savaş uçağında 2..
    30. Milli Savunma Bakanı Akar, Vali..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler