Yüzlerce ev karantinaya alındı! Koronavirüsün hortladığı Adıyaman'da her iki kişiden biri pozitif

Yaz aylarının rehaveti ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle Türkiye'de yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele kararlılıkla sürdürülürken, salgının ülkemizde görülmesinden bu yana adını sıkça duyuran Adıyaman alarm vermeye başladı.

2 ay öncesine kıyasla koronavirüs vakalarının ikiye katlandığı kentte son bir haftada, pozitif kişilerle teması olanların yaşadığı 542 ev karantinaya alındı. Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına yeterli özenin gösterilmemesi nedeniyle koronavirüsün kentte hortlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman'da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ise hastanelere başvuranların neredeyse yarısının test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Hastaneye başvuranların çoğuna koronavirüs teşhisi konuyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da koronavirüse karşı uyarı ve tedbirlere ağırlık veriliyor ancak kentte düzenlenen düğünler ve taziyeler salgının kol gezmesine neden oluyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı kentte son 2 aylık süreçte rahatsızlanarak hastaneye başvuranların çoğunluğuna koronavirüs teşhisi konulurken, hastaların büyük bölümü ise ilaçla evde takip yöntemiyle tedavi ediliyor.

542 ev karantinaya alındı

Artan vakalar sonrası çalışmalarına ağırlık veren filyasyon ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütürken, Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ise son bir haftalık süreçte koronavirüslü ve bu kişilerle temaslı olanların yaşadıkları çeşitli semtlerdeki 542 evi karantinaya aldı.

"Vakalarda yüzde 100 artış görüldü"

Adıyaman'da son 2 aylık süreçte koronavirüs vakalarında yüzde 100 artış görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik de tedbirlere uyulmamasının vaka sayılarındaki artışın en önemli etkeni olduğunu ifade etti.

"Maske kullanımı yok denecek kadar az"

Kentte yapılan düğün, nikah ve yasak olmasına rağmen evlerde devam ettirilen taziye ziyaretlerinin vaka sayılarını artırdığını ifade eden Çelik, yine bölgede sıklıkla kalabalık akraba ziyaretlerinin yapılmasının, bu ziyaretlerde maske kullanımının yok denecek düzeyde olmasının da vaka artışındaki etkenler arasında yer aldığını belirtti.

"Testlerin neredeyse yarısı pozitif"

Koronavirüsün hortladığı kentte hasta sayısının 2 ay öncesine kıyasla yüzde 100 oranında arttığını da belirten Çelik, söz konusu zamanlarda bulundukları hastaneye anca 30 kişi geldiğini ve bunlardan 1-2 tanesinin pozitif çıktığını ancak son zamanlarda hasta sayısının arttığını ve yapılan testlerin neredeyse yarısının pozitif çıktığını ifade etti.

"Bol bol C vitamini tüketmeliyiz"

Ölümcül koronavirüs salgınının önüne geçmek adına mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması, kalabalık her türlü ortamdan uzak durulması çağrısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, "Her şey bizim elimizde. Dışarı çıkmamalıyız ve çıktığımız zamanlarda sosyal mesafe kuralı ve maskeye mutlak dikkat etmeliyiz. Ağzımızı, burnumuzu açıkta bırakmamalı, maskeyi nizami olarak takmalıyız. Bu süreçte ayrıca beslenmemize de dikkat etmeli, bol bol C vitamini tüketmeliyiz" dedi.