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Yüzlerce Çerkes, yaz şenliğinde buluşup atalarını andı

MERSİN (İHA) – Mersin’de yaşayan Çerkesler, Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel hale gelen Yaz Şenliğinde buluşarak hem atalarını andı hem eğlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:55
Yüzlerce Çerkes, yaz şenliğinde buluşup atalarını andı

MERSİN (İHA) – Mersin’de yaşayan Çerkesler, Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel hale gelen Yaz Şenliğinde buluşarak hem atalarını andı hem eğlendi. Şenliğe, çevre iller ve Suriye’den gelen Çerkeslerle birlikte yaklaşık 500 kişi katıldı.


Çerkesler, anavatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin 155’inci yıl dönümü kapsamında, Mersin’in Çerkes köyü olarak bilinen, merkez Toroslar ilçesine bağlı Atlılar (Sadiye) köyünde yaz şenliğinde buluştu. Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği ile Sadiye Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen yaz şenliğine Mersin’in yanı sıra başta Adana ve Kayseri olmak üzere çevre illerden ve ülkelerindeki savaş nedeniyle Mersin’e göç etmek zorunda kalan Çerkesler de katıldı. Genç, yaşlı, çocuk yüzlerce Çerkes, Kafkas müzikleri ve danslarla atalarını anarak duygu dolu anlar yaşadı. Kültürlerini yaşatmak adına bir araya gelen Çerkesler, çeşitli aktivitelerin de yapıldığı organizasyonda birlikte yemek yiyerek, eğlenceli vakit geçirdiler.


Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Güner Savrum, şenlikte kısa bir konuşma yaparak, duygularını dile getirdi. Savrum, “Bu alanı, bu sevdayı, gönül birliğini, kalplerinizdeki coşkuyu, gözlerinizdeki ortak pırıltıyı görünce sadece şunu söylemek istiyorum; hoş buldum, hoş bulduk. Bir araya gelip kültürümüzü yaşatmak ve bizlerden sonra gelen nesillere kültürümüzü aktarabilmemiz için Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği olarak her yıl düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen Yaz Şenliği faaliyetimizi bu yıl da yine bizleri büyük bir memnuniyetle misafir eden Sadiye köyümüzde gerçekleştiriyoruz. Emeği olanlara, katkı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.


Etkinlikte, Başkan Savrum, organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Haluk Bito, Sadiye Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Duman ve Sadiye Köyü Muhtarı Mutlu Özdemir’e katkı ve desteklerinden dolayı birer plaket verdi.


Konuşmaların ardından ceug (Çerkes düğünü) eğlencesi ile şenlik devam etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:55
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