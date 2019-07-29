0553 313 94 23

Yüzlerce caretta caretta yumurtadan çıkamadan öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt şirketinin dere yatağı içinde bulunan borulara müdahalesi sonucu, iddiaya göre yer değiştiren dere yatağı yüzlerce caretta carettanın yumurtadan çıkamadan ölmesine sebep oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
Yüzlerce caretta caretta yumurtadan çıkamadan öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt şirketinin dere yatağı içinde bulunan borulara müdahalesi sonucu, iddiaya göre yer değiştiren dere yatağı yüzlerce caretta carettanın yumurtadan çıkamadan ölmesine sebep oldu.


Antalya’nın Alanya sahilleri, Türkiye’deki en önemli caretta caretta merkezlerinden birini oluşturuyor. Dünyada nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların yumurta bırakacakları alanların koruma altına alınarak en ufak bir ışıktan dahi arındırılması gerekiyor. Ancak şezlonglar ve gelişigüzel sahile yerleştirilen materyaller caretta carettaların yumurtlamalarını çoğu zaman engelliyor. Bunun yanı sıra vatandaşların bilinçsiz davranışları da carettaları tedirgin ederek denize dönmesine sebep oluyor. Son olarak Alanya’da meydana gelen olay hayvanseverlerin büyük üzüntüye uğrattı.



"Koruyup kollamaya çalışıyorum"


Yaklaşık 13 yıldır gönüllü olarak caretta carettaların korunmasına üstlenen Güldane Şahin, Alanya’da bozulan dere yatağı sonucu yüzlerce caretta carettanın henüz yumurtadan çıkamadan öldüğünü görüntüledi.



“Çok üzgünüm”


Alanya’nın Yeşilöz mahallesi sahilinde bulunan caretta carettalarla ilgilendiğini belirten caretta caretta gönüllüsü Şahin, karşılaştığı manzara karşında çok üzgün olduğunu aktardı. Şahin, "Bozulmuş olan yuvalarımızdan birisini daha açtık. İçerisinde görüldüğü gibi çok sayıda ölü yavrular ve bozulmuş yumurtalar var. Çok üzgünüm. Burası Yeşilöz Deresi’nin aktığı yer ama biliyorsunuz ki buradaki akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi var. Bu dolum tesisinden 8 km’lik dereden geçen borularla depolama sistemine yakıt aktarıyorlar. Bu derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Büzler ise derenin akışını değiştirdi. Derenin akışı değişince caretta carettaların yuvalarına zarar verdi. Ben çevre gönüllüsüyüm. Bu yuvalardan 9 tanesi yumurtalı şekildeydi. Bu 9 yumurtalı yuvamız, maalesef bir hafta boyunca dalgalardan dolayı su maruzuna kaldı. Hiçbir yuvayı kuramadık çünkü 7 gün boyunca dalgalar devam etti. Çok üzgünüm” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İşverenler diploma peşinde değil, yetenek avcılığı yapıyor"
    1. "İşverenler diploma peşinde değil,..
    2. Merkez’den güncelleme mesajları..
    3. MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kilis..
    4. Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da..
    5. Selin vurduğu Düzce’den bir acı haber..
    6. Balıkçı ağına takılmıştı! İmha edildi
    7. Büyükşehirden Çamlıca Mahallesinde..
    8. Türkiye masaya yumruğunu vurdu!..
    9. Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon..
    10. Köpeklerin saldırdığı gelincik telef..
    11. Binlerce bisikletli ‘Görünür Ol’mak..
    12. Boko Haram cenazeye saldırdı: En az 65..
    13. Volkswagen'in yeni fabrikası ile..
    14. Yüzlerce caretta caretta yumurtadan..
    15. Her firma için ayrı bir reçete!
    16. Endonezya'da madende göçük: 3 ölü, 1..
    17. Müdür Çatal’dan Başkan Bozkurt’a..
    18. Bunlar saçlara zarar veriyor
    19. Hayırsever vatandaşların kurban..
    20. 42 bin çocuk ilk kulacını portatif..
    21. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu..
    22. MTV’de son iki gün!
    23. 25 kişilik kredi dolandırıcılığı..
    24. Şırnak’ta cami, çocuk ve aile..
    25. Başkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı..
    26. Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri..
    27. Pasinler’de Altın Kemer Mirzapu’nun..
    28. 100 yıllık ata yadigarlarını topladı,..
    29. Mevsimlik tarım işçileri fındık..
    30. TESK'ten dikkat çeken "vergi indirimi"..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu