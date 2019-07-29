Yüzlerce caretta caretta yumurtadan çıkamadan öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt şirketinin dere yatağı içinde bulunan borulara müdahalesi sonucu, iddiaya göre yer değiştiren dere yatağı yüzlerce caretta carettanın yumurtadan çıkamadan ölmesine sebep oldu.

Antalya’nın Alanya sahilleri, Türkiye’deki en önemli caretta caretta merkezlerinden birini oluşturuyor. Dünyada nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların yumurta bırakacakları alanların koruma altına alınarak en ufak bir ışıktan dahi arındırılması gerekiyor. Ancak şezlonglar ve gelişigüzel sahile yerleştirilen materyaller caretta carettaların yumurtlamalarını çoğu zaman engelliyor. Bunun yanı sıra vatandaşların bilinçsiz davranışları da carettaları tedirgin ederek denize dönmesine sebep oluyor. Son olarak Alanya’da meydana gelen olay hayvanseverlerin büyük üzüntüye uğrattı.

"Koruyup kollamaya çalışıyorum"

Yaklaşık 13 yıldır gönüllü olarak caretta carettaların korunmasına üstlenen Güldane Şahin, Alanya’da bozulan dere yatağı sonucu yüzlerce caretta carettanın henüz yumurtadan çıkamadan öldüğünü görüntüledi.

“Çok üzgünüm”

Alanya’nın Yeşilöz mahallesi sahilinde bulunan caretta carettalarla ilgilendiğini belirten caretta caretta gönüllüsü Şahin, karşılaştığı manzara karşında çok üzgün olduğunu aktardı. Şahin, "Bozulmuş olan yuvalarımızdan birisini daha açtık. İçerisinde görüldüğü gibi çok sayıda ölü yavrular ve bozulmuş yumurtalar var. Çok üzgünüm. Burası Yeşilöz Deresi’nin aktığı yer ama biliyorsunuz ki buradaki akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi var. Bu dolum tesisinden 8 km’lik dereden geçen borularla depolama sistemine yakıt aktarıyorlar. Bu derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Büzler ise derenin akışını değiştirdi. Derenin akışı değişince caretta carettaların yuvalarına zarar verdi. Ben çevre gönüllüsüyüm. Bu yuvalardan 9 tanesi yumurtalı şekildeydi. Bu 9 yumurtalı yuvamız, maalesef bir hafta boyunca dalgalardan dolayı su maruzuna kaldı. Hiçbir yuvayı kuramadık çünkü 7 gün boyunca dalgalar devam etti. Çok üzgünüm” dedi.