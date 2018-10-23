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FETÖ'den aranan 3 kişi yüzerek Yunanistan'a kaçtı!

Edirne'nin Enez ilçesinde, Meriç Nehri'ni yüzerek geçip Yunanistan'a kaçtığı belirlenen FETÖ şüphelileri hakkında soruşturma başlatıldı.

23 Ekim 2018 Salı 22:18
FETÖ'den aranan 3 kişi yüzerek Yunanistan'a kaçtı!

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 3 FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nden yüzerek Yunanistan'a kaçtığını belirledi.

Yapılan araştırmada kaçan kişilerin M.V.K, S.A ve K.E. olduğu tespit edildi. FETÖ şüphelilerini sınıra getiren kişinin ise F.E. olduğu belirlendi.

Nehir kenarında şüphelilere ait çanta içerisinde bulunan 2 adet cep telefonu ile 1 adet flash belleğe, incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 22:18
  1. Meriç Nehri
  2. Yunanistan
  3. FETÖ

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