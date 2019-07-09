0553 313 94 23

Yüzen mücevher Bodrum’da

Uluslararası elmas ve mücevher şirketi Mondera’ya ait olan ve dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cedar Sea 2, Bodrum’a geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:24
Yüzen mücevher Bodrum’da

Uluslararası elmas ve mücevher şirketi Mondera’ya ait olan ve dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cedar Sea 2, Bodrum’a geldi. Muslukların altın olduğu ve içi mücevherlerle süslü 1986 yapımı yat göz kamaştırdı.


Yalıkavak açıklarında demirleyen dev yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Küdür koyuna yanaştı. Yatın içerisinde hummalı bir çalışma gözlenirken, yata kimin geleceği henüz bilinmiyor. Mega yat sınıfında dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında 75’nci sırada gösterilen “Cedar Sea 2”’nin birkaç gün daha Bodrum’da duracağı öğrenildi. Yatın oldukça lüks bir şekilde döşendiği, içinde çalışma ofisleri, jakuzi bulunduğu ve muslukların altından olduğu, yatın bazı bölgelerinin mücevherlerle süslendiği öğrenildi.


Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, 5 groston ağırlığındaki yat, 1986 Hollanda yapımı ve Cebelitarık bayraklı. Birçok devlet adamına ve ünlü isme ev sahipliği yapan yatta eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, şarkıcı Chritina Aguillera, oyuncu Carmen Electra ve Monaco Prensi Albert’ın de aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim için partiler düzenlendiği biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı
    1. FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri..
    2. Dolar/TL 5,70’in altına indi
    3. "Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge..
    4. MEDAŞ Nevşehir’deki enerji..
    5. Bosna Hersek’ten FETÖ’cülerin iadesi..
    6. Konya Valisi Toprak’tan Yunak’a ziyaret
    7. Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde..
    8. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    9. Düzleştirici olmadan saç..
    10. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    11. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    12. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    13. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    14. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    15. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    16. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    17. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    18. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    19. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    20. Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi..
    21. Aynı günde iki genç kalplerine yenik..
    22. Göz tümörünü görmezden gelmeyin
    23. Sendika sessizliğini bozdu! 'İETT..
    24. Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol..
    25. (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer..
    26. Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim..
    27. Türkiye S-500 satın alacak mı? İşte..
    28. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan..
    29. ‘Benim Mahallem Projesi’ yaz kampı..
    30. Güneydoğu Sigorta Acenteleri Meslek..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!