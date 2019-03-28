''Yüzdük yüzdük sonuna geldik, terörü bitiriyoruz''

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Amerika bize 'eğer Afrin'e girerseniz gerisine karışmam' dedi. Bizi tehdit etti. Bizi eski Türkiye'de olduğu gibi boynumuz bükük, bizim ayaklarımız mecalsiz kalacak zannetti. Onun tehdidine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik." dedi.

Beşiktaş'ta halka hitap eden Soylu, pazar günü milletin önemli bir karar vereceğini ve bu kararın ülkenin dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili olduğunu belirterek, ''Bizim çektiklerimizi gelecek nesiller çekecek mi, çekmeyecek mi? bununla alakalı bir karar." dedi.

Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti, darbeler gördük, bu ülkede bakanlar, başbakan asıldı. Bu ülkede, hep beraber ekonomik saldırılar, Amerika'nın Avrupa'nın parmak sallamaları, yıllardan beri bizi küçük düşürmeler, hakir görmeler, Türkiye'yi yarınlarına güçlü götürmemek için bir taraftan Türkiye'ye çelme atmalar, kumpas kurmalar gördük. Bunları hep birlikte gördük.'' diye konuştu.

Türkiye'nin yarınlarının güçlü ve kuvvetli olmasının istenmediğini dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

''Her 10 yılda bir darbe yapıp kulağımızı çekmek istediler. En son o Amerikan uşağı, o Pensilvanya'daki şarlatanın bu ülkede 15 Temmuz'da yapmak istediği darbe gibi. Hiç bu ülkenin yakasından düşmediler bugüne kadar. Son 7 yıldır da aynını yapmaya çalışıyorlar. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar. Gezi olayları olduğu zaman bu ülkede faiz yüzde 3,5-4'dü. Gezi olayları bitti, Türkiye 150 milyar dolar para kaybetti. Aynısını 28 Şubat'ta yaşadı Türkiye. Bankalar, Türkiye'yi 53,5 milyar dolar hortumladı. İstedikleri tek bir şey var. O da Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, Türkiye'yi kaos içerisinde göstermek, Türkiye'yi yarınlara plan yapan, proje yapan, hedef koyan bir ülke olmaktan uzaklaştırmaktı temel dertleri. Her bir taraf karışsın istediler. Gezi olaylarının ardından 17-25 Aralık darbesini yapmaya kalktılar. Ardından 6-7 Ekim olaylarını yaptılar. Ardından HDP yüzde 13 oy aldı 7 Haziran 2015 seçimlerinde. Parlamentoya girdiler ama yetinmediler. Gittiler Güneydoğu'da, çukur olaylarında 25 bin ev yaktılar, yıktılar. Camileri, kiliseleri, yani tarihin bize bıraktığı oradaki emanet varsa hepsini tarumar ettiler. Spor salonlarını, okullarını yaktılar. Dertleri çünkü oy değildi. Dertleri onlara verilen bir talimatı yerine getirmek ve Türkiye'nin huzurunu kaçırmaktı.''

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın kuzeyinde devlet kurulmasına izin vermediğini dile getirerek, ''Afrin'de bir terör merkezi oluşturdular, binlerce tır silah getirdiler. 25 kilometre ötemizde bir terör merkezi oluşturup Türkiye'yi her an tehdit etmek istediler. Amerika bize 'eğer Afrin'e girerseniz gerisine karışmam' dedi. Bizi tehdit etti. Bizi eski Türkiye'de olduğu gibi boynumuz bükük, bizim ayaklarımız mecalsiz kalacak zannetti. Onun tehdidine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik. Orada PKK'yı, PYD'yi, terör örgütlerini tasfiye ettik, kökünü kazıdık.'' ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına izin vermeyeceğini dile getirerek, ''Kimseye oyun kurdurmadık, kurdurmayız da. Oyun kurmaları için Türkiye'nin zayıflaması, Türkiye'nin yeniden kaosa düşmesi lazım.'' dedi.

- ''Türkiye'nin huzurunu ve kardeşliğimi kimseye bozdurmayız''

Türkiye'nin huzurunu ve kardeşliğini, bölünmez bütünlüğünü kimseye bozdurmayacaklarını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülke çok bedeller ödedi, çok badirelerden geçti, çok maliyet ödedi. Bugün Beşiktaş'ta nasıl huzur varsa benim ülkemin Diyarbakır'ında, Şırnak'ında, Batman'ında, Eruh'unda, Güneydoğu'nun en ücra köşesinde aynı huzur ve aynı anlayış söz konusu. Artık PKK gelip haraç toplayacak, esnafı sıkıntıya sokacak, gelip tehdit edecek... Burunlarını çıkaramıyorlar, burunlarını. Terör örgütünün hareket kabiliyetini daralttık. Dün bir istihbarat organizasyonuyla beraber 4 tane Apo'nun adamı... 2014'te 5 bin 554 kişi katılmıştı, 2018'de katılan kişi sayısı 136. Teslim olan kişi bunun en az 3 katı. Şu ana kadar 450 terörist ailesi tarafından ikna edilip adalete teslim edildi. Terör örgütünü psikolojik olarak da çökertiyoruz. Yüzdük yüzdük bu işin sonuna geldik artık, terörü bitiriyoruz. Ülkemiz yarınlara güçlü adımlar atacak. Önümüzde 4,5 yıl var. Hangi ülke bu kadar seçime dayanır. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir nimeti olarak Türkiye'de 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl sonra genel, 5 yıl sonra belediye seçimi olacak. Bu 4,5 yılda ekonomimiz gürül gürül adımlar atacak, tehdit edilemeyecek, Türkiye ayağının üstünde duracak."

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda katılımcılardan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve Cumhur İttifakı'nın MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'e destek istedi.