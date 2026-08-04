Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yoluymuş: Hiçbir uzman söylemiyordu: Makine filan değil...

CNN Türk tarafından paylaşılan bir haberde yüzdeki istenmeyen tüyleri ortadan kaldıran doğal bir yöntem paylaşıldı. Bu yöntemi elinizin altında bulundurun. İşe yaradığını göreceksiniz. Gereksiz kimyasallara para vermek yerine bu doğal yöntem vazgeçilmeziniz olacak.

İşte bilmeniz gereken tamamen doğal yöntem

İlk olarak avucunuza sığacak kadar ceviz kabuğu alın.

Kullanacağınız cevizler normal ceviz olsun.

Ardından bu kabukları uygun bir kap içerisinde yakarak kül haline getirin. Bu işlemi yaparken yanıcı jöle tarzı kimyasal maddeler kullanmamaya özen gösterin.

Hazırlamış olduğunuz külleri bir su bardağı suya ekleyerek temiz bir ortamda 12 saat boyunca bekletiniz.

Daha sonra bu suyu gazlı bez yada pamuk yardımıyla tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye sürün ve yarım saat boyunca bölgede bekletin.

Düzenli olarak kullandıktan sonra tüylerin nasıl yok olduğuna şahit olacaksınız.

Öte yandan NTV'nin paylaştığı bazı önerilerde dikkat çekiyor. Bu önerileri de uygulayarak istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

İPLE ALMAK!

Evde iple tüy almak ilk denemede zor gelebilir ancak birkaç uygulama sonrasında pratiklik kazanabilirsiniz.

İple tüy almak hızlı, pürüzsüz ve bakımlı bir sonuç yaratır. Kaş ve bıyık almak için evde ip kullanabilir ve dakikalar içinde tertemiz bir görünüm kazanabilirsiniz.

EPİLASYON YAYI

Epilasyon yayı kullanarak yüzünüzdeki tüylerden kurtulabilirsiniz.

Özellikle son dönemde tercih edilen bıyık yayları, yüzdeki tüyleri sıkıştırarak kopmasına yol açıyor ve yüzdeki tüm tüyleri alıyor.

Ancak yay, yüzdeki tüyleri kökten koparmadığı için tüyleriniz hızlı uzayabiliyor.