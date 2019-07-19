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"Yüzde 90'a yakını istifa etti"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:- "(İBB iştirakleri yöneticileri) Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanı ve vekilleri istifa etti. Genel müdürleri de görevlerinden aldılar"- "Artık önümüzdeki süreç en azından kısmen açılmış oldu. Biz bununla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız"

19 Temmuz 2019 Cuma 12:59
"Yüzde 90'a yakını istifa etti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştiraklerin yöneticilerinin istifasına ilişkin "Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanı ve vekilleri istifa etti. Genel müdürleri de görevlerinden aldılar." dedi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının soruları yanıtlarken, İBB'ye bağlı şirketlerle ilgili yeterli bilgiye sahibi olmadıklarını ve icranın da içerisinde bulunmadıklarını söyledi.

İBB iştiraklerinin yönetim kurulu ve üyelerinin istifa süreçleriyle ilgili AK Parti Meclis Başkanvekilleri ile görüştüğünü ve Göksel Gümüşdağ'ın dün kendisine istifaların gerçekleşeceğini söylediğini belirten İmamoğlu, "Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanı ve vekilleri istifa ettiler. Genel müdürleri de görevlerinden aldılar. Dolayısıyla artık önümüzdeki süreç en azından kısmen açılmış oldu. Biz bununla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız. Bu kanaatin oluşması ve bu talebimizi ilettikten sonra bu sürecin oluşmasına katkı sundukları için de teşekkür ediyorum. Meclis Başkanvekili ve diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu şirketlerle ilgili yönetim atamaları ve daha sonra da karar verdiğimiz arkadaşlarımla yeni yönetim kurullarını oluşturacağız." diye konuştu.

İstifa edenlerin birçoğunun siyasi kimliği bulunduğunu aktaran İmamoğlu, yapacakları atamalarla şirketlerin yönetimine dahil olacaklarını kaydetti.

İmamoğlu, "Tahmin ediyorum biz bu süreci bayrama kadar bir aksilik olmazsa toparlarız. Bu saat itibarıyla hesap vermesi gereken biziz. Ama belediyenin yüzde 80'iyle ilgili kısmının hesabını veremiyoruz. Hesap verecek durumda değiliz. Bilgi sahibi değiliz. O bakımdan AK Partili arkadaşlarımın tarafından baktığımda da doğru olanı yaptılar." dedi.

- "İETT ve İSKİ'ye ilişkin tasarruflarımız olacak"

İmamoğlu, bir basın mensubunun, "İstifalar beklenirken şirketlerin ihaleye çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

Kurum içinde vatandaşları mağdur etmeyecek ödemelerin dışında acil ödemelerin durdurulması konusunda tebliğ yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı şeyi ihalelerle ilgili de yaptık. Tebliğ ettik 'Mutlaka sorulsun.' dedik. Tabii ki ertelenemeyen bazı işler vardır, onlara da onay veriyoruz. Ama bu noktada şirketleri aynı genelge ile yönetme şansınız olmuyor. Gelir gelmez inceleriz, bakarız, usulsüzlüğü tespit ederiz, gerekiyorsa iptalini yaparız, gerekiyorsa davamızı açarız. İşin etik tarafı sadece sıkıntıysa diğer işlemler doğruysa da bunu kamuoyunun takdirine bakarız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT ve İSKİ'nin yönetimleriyle ilgili tasarrufunuz olacak mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Tabii ki hazırlığımız var. Onunla ilgili dün İSKİ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldım. İSKİ'nin doğal Yönetim Kurulu Başkanı'yım. Kendileriyle de konuştuk. Elbette tasarruflarımız olacak. Biliyorsunuz orada başka bir usul var. Bakanlık onayı gerekiyor atamalarda. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Olabildiğinde hızlı olması noktasında talebimiz var. Hem siyasi ahlaka uygun hem toplumsal ahlaka uygun işine ruhuna uygun bir süreç tanımlansın istiyoruz. Mevcuttaki arkadaşlarımızın bir direnci yok. Bir usul işleyeceği için o usulle ilgili girişimlerimiz olacak. Bakana önerilerimiz olacak."

İmamoğlu, ayrıca İBB'nin son dönemde yaptığı ödemleri de incelediklerini ve kişilere, firmalara sıkıntı vermeden çalışmalarını tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:59
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Göksel Gümüşdağ
  3. İETT
  4. İSKİ
  5. İstifa
  6. iştirak

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