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Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

Kahramanmaraş’ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:02
Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

Kahramanmaraş’ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan incelemede yüzde 7 faiz oranıyla tefecilik yapıldığı tespit edilirken, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 TL nakit paraya el konuldu. İş yerindeki şüpheli şahıs, adli işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:02
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