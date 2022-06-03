Yüzde 432 artış ile konut satış değeri artan ilçe belli oldu

Son 3 yılda konut satış değerinde en çok artış %432 ile Datça’da gerçekleşirken, Datça’yı %394 ile Kuşadası, %392 ile Alanya ve %376 ile Fethiye takip etti. Önümüzdeki bir yılda ortalama konut metrekare fiyatlarında Bodrum’da %76, Seferihisar’da %80, Çeşme’de %77, Alanya’da ise %71 artış öngörülüyor.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com verilerine göre, son 3 yıl değerlendirildiğinde belirlenen 19 ilçe arasında konut satış değerinde en çok artış %432 ile Datça’da gerçekleşti. Datça’yı %394 ile Kuşadası, %392 Alanya, %376 ile Fethiye ve %375 ile Urla takip etti. 2022 Nisan itibariyle konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler, ortalama 35 bin 696 TL ile Çeşme, 32 bin 534 TL ile Bodrum, 26 bin 899 TL ile Kaş oldu.

Kira artış değeri olarak incelendiğinde son 3 yılda yüzde 387 artışla rekor Alanya'nın oldu. Alanya'yı yüzde 379 ile Kemer, yüzde 347 ile Fethiye, yüzde 300 ile Foça, yüzde 299 ile Şile ve yüzde 296 ile Urla takip etti.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, 2018’in konut satışlarında trendlerin değişmeye başladığı bir yıl olduğunun altını çizerek, “Döviz krizinin de etkisiyle hem ipotekli/ipoteksiz konut satışı hem de ilk/ikinci el konut satışı 2018 itibariyle 8-10 yıllık trendden farklılaşmaya başladı. 2018’de kısmi bir düşüş yaşayan konut satış adedi 2019 yılının üçüncü çeyreği itibariyle tekrar yükselişe geçti. 2018 yılında konut piyasası açısından dikkat çeken bir başka gelişme de yüksek faizler nedeniyle ipoteksiz satışların %79,9 ile zirve yapması oldu. 2019 dikkat çeken bir başka gelişme de birbirine yakın bir trend gösteren ilk ve ikinci el konut satışlarının ikinci el lehine değişimi oldu. 2018’de %52 olan ikinci el konut oranı 2019 yılında %62’ye ulaştı. Bu değişimler yazlık bölgelere de doğrudan etki etti.

2019’un ikinci yarısı itibariyle toparlanmaya başlayan konut piyasası 2020’de pandemiyle birlikte tekrar sarsıldı. Pandemi ve sokağa çıkma yasakları bir süre sonra yazlık bölgelere doğru bir göç hareketliliğine neden oldu ve bu fiyatları da etkiledi. Bu artış 2021 itibariyle zirve yaptı.” dedi.

Özellikle Bodrum, Çeşme ve Urla’nın gözde bölgeler haline geldiğini de sözlerine ekleyen Öğüt, “İnşaat maliyetlerindeki artış, ekonomideki dalgalanmalar artışı tetikleyen nedenlerin başında geliyor. Antalya gibi bölgelerde Rusya-Ukrayna bölgesinden ilgi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor. TÜİK’in son verilerine göre Ruslar ilk defa yabancıya konut satışında ilk sırada yer aldı. Bu istatistikte Antalya başta olmak üzere yazlık bölgelerin etkisi var ” şeklinde görüşlerini dile getirdi.