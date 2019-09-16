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Yüzde 25 memnun etmedi! İstanbul'da taksiciler yeni zam talebinde bulunacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı, taksi ücretlerin son gelen yüzde 25 zamdan taksicilerin memnun olmadığını belirterek yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
Yüzde 25 memnun etmedi! İstanbul'da taksiciler yeni zam talebinde bulunacak

İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce taksilere yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

Ocak ayında görüşmeler başlayacak

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin toplu taşıma gibi olduğunu, daha ucuz seyahat imkanı tanıdığını ifade etti. Aksu, en son zammın iki yıl önce yapıldığını, yeni zammın taksicilerin giderlerini karşılamadığını belirterek 2020 yılı için zam talepleri için ocak ayında görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Eyüp Aksu, “Taksilerde taksimetre ücret tarifelerinin iyileştirmesi en son 2017 yılında oldu. Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerinde iyileştirme yapıldı. 24 ayda ticari araçların sürekli gideri olan akü, lastik, arabanın kendi finansmanı gibi şeylere yüzde yüz 10 oranında zam yapıldı.

Esnafımız bu zam karşısında bir mağduriyet yaşadı. Ağustos ayının 27'sinde de bizim talebimiz, yüzde 30'du. Ekonomiye biz de katkıda bulunalım, enflasyon oranlar ortada, tefe tüfe rakamları ortada. 24 aydır zam alamıyorduk. Yıla göre hesapladığımızda yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış oldu" diye konuştu.

"İstanbul halkımızın hiçbir tepkisi yok''

Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını belirterek, “Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok.

Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. 4 kişi taksi kullandığı zaman gideceği yer ortalama 5-10 kilometre olarak düşünürseniz 4 kişi metroyu, tramvayı, halk otobüsünü kullanmaz da taksiyi kullanırsa biz daha ucuz seyahat şansı tanıyoruz ve daha ucuz tarifeyle çalışıyoruz.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
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  2. zam
  3. İstanbul
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