  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Yüzde 22 indirim başladı
Konut Projeleri

Yüzde 22 indirim başladı

TOKİ'nin konut ve işyeri sahiplerine yönelik yaptığı yüzde 22 oranında indirim sağlayan kampanya bugün itibariyle başladı. Başvurular 19 Nisan 2022'de sona erecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 09:53:00 -
Yüzde 22 indirim başladı

TOKİ dönemsel olarak yaptığı indirim kampanyasına bir yenisini daha ekledi. 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan kampanyaya katılanlar indirimden faydalanabilecek. 19 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 22 indirim sağlanacak.

Konut ve iş yeri sahipleri borçlarının en az yüzde 25'i veya tamamını kapamak istemeleri durumunda yüzde 22 oranında indirim elde etmiş olacaklar.

Taksit ödeme şartı

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

Kredi imkanı sağlanacak

TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay