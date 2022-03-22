Yüzde 22 indirim başladı

TOKİ dönemsel olarak yaptığı indirim kampanyasına bir yenisini daha ekledi. 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan kampanyaya katılanlar indirimden faydalanabilecek. 19 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 22 indirim sağlanacak.

Konut ve iş yeri sahipleri borçlarının en az yüzde 25'i veya tamamını kapamak istemeleri durumunda yüzde 22 oranında indirim elde etmiş olacaklar.

Taksit ödeme şartı

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

Kredi imkanı sağlanacak

TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.