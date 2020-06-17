Yüzde 20 indirim kampanyasında son 3 gün

TOKİ’nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 6 Mayıs’ta başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına, faizlerin düşmesiyle katılım bir önceki döneme göre artış gösterdi. Kampanyadan şimdiye kadar 14 bin 281 kişi yararlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Haziran Cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Başvuru yapmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanıyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.