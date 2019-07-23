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“Yüzde 100” Erzurum Sergisi

On dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

23 Temmuz 2019 Salı 14:10
“Yüzde 100” Erzurum Sergisi

On dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker’in iki yıllık çalışmasının ürünü olan ve Milli Mücadele’nin 100.Yılı kapsamında hazırlamış olduğu “Yüzde 100” isimli kişisel resim sergisi Milli Mücadele başlangıç güzergahının bir diğer şehri olan Erzurum’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Farklı ebatlarda yağlı boya resimlerden müteşekkil 45 adet eserin yer aldığı “Yüzde 100” sergisinin içeriği “Milli Mücadele, İlkadım ve Samsun, Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı, Türk Milletinin Destansı Savaş Hatıraları ve Mustafa Kemal Atatürk” üzerine kurgulanmış durumda. YÜZDE 100 Erzurum sergisinin açılışını Erzurum Valisi Okay Memiş ve şehir protokolü gerçekleştirdi. Serginin bir önemli özelliği de yüz yıl önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi binasında ve kongre yıldönümünde açılmış olmasıdır.


Erzurum Sergisi hakkında bilgi veren Prof.Dr. Metin Eker; “Yüzde 100 isimli bu sergi, yüz yıl öncesine ait kurtuluş mücadelesinin ve milli irade ve mukavemet gücünü simgeleyen oran olan Yüzde 100’ü yüz yıl sonra bugün, bu mücadeleye vefanın oranı, milli duruş ve şuurun oranı, vatan ve millet sevgisinin oranı, tarihimize, ecdadımıza, şühedamıza ve varlığımızın daim kılınmasına vesile olan/olacak tüm iradi kapsamın oranı olarak simgeselleşmiştir. Bu sergi MilliMücadele ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını filizlendirdiği güzergahı takip etmektedir. Bu maksatla Ekim 2018’de İtalya’da açılan YÜZDE 100 sergisi, Aralık 2018’de İstanbul’da, Nisan 2019’da Samsun’da ve Haziran 2019’da Amasya’da açılmıştır. Güzergahın beşinci durağı olan Erzurum’da açılan sergi daha sonra Eylül 2019’da Sivas’ta ve Ekim 2019’da Ankara’da açılarak güzergahı tamamlayacaktır. Serginin bir önemli özelliği de Erzurum Kongresi binasında 100 yıl önce gerçekleştirilen kongrenin yıldönümünde açılmış olmasıyla ortaya çıkan bir empati ve atmosfer hissiyatını da ayrıca şekillendirmesi denilebilir. Bu vesileyle Erzurum sergisini büyük bir özveri ile sahiplenen ve destekleyen Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş’e şükranlarımı sunuyorum”.


Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 100” isimli Erzurum sergisi22 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Kongresi Binası ve Müzesi’nde gezilebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:10
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