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MHP'nin yüzde 10 barajına takılma riskine karşı AK Parti'den kontenjan jesti

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de MHP’nin yüzde 10’luk barajın altında kalarak, belediye meclisine üye sokamama riskine karşılık, AK Parti'den yeni bir jest gelecek. AK Parti kendi listesinde MHP’li isimlere kontenjan ayıracak.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:00
MHP'nin yüzde 10 barajına takılma riskine karşı AK Parti'den kontenjan jesti

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim iş birliği temasları karşılıklı ‘jestlerle’ devam ederken, belediye meclis üyelikleri konusunda da iki parti arasında ittifak yapılacak yerler belirleniyor. MHP’nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir’de, belediye meclis üyelikleri konusunda da iki parti arasında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Amerika seyahati dönüşünde netleşmesi beklenen AK Parti-MHP seçim iş birliğinin, kurmaylar düzeyinde yapılan görüşmelerdeki konu başlıkları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, MHP’nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediye meclis üyelikleri konusunda da ittifaka gidilmesi öngörülüyor. AK Parti kurmayları, ayrı liste ile seçilme girmesi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin verilecek oyların yüzde 10’un altında kalması durumunda, MHP’nin meclise üye sokamayacağı sonucundan hareketle, özellikle üç büyük ilde MHP’li belediye meclis üyesi adaylarının AK Parti listelerinde yer alabileceğini dile getiriyor. MHP’ye ayrılacak kontenjanın AK Parti’nin listelerinin seçilebilecek sıralarında yer alması bekleniyor. Yerel seçimlerdeki belediye meclis üyelikleri ve il genel meclisi üyeliklerinin dağılımı tıpkı milletvekilli seçimlerindeki gibi paylaştırılıyor. Yani, milletvekili seçimlerindeki yüzde 10’luk seçim barajı mahallî seçimlerde de geçerli. Bir parti, seçime girdiği ilde gösterdiği il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine verilen oylar, yüzde 10’nun altında kalırsa bu meclislere üye sokamıyor.

AK Parti kendi listesini çıkaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP’ye yönelik ‘Jest yapacağız’ dediği il veya illerde ise AK Parti’nin belediye meclis üyesi listesi çıkarmaması söz konusu olmayacak. Bu il veya ilçelerde MHP’nin adayı desteklenecek, ancak seçimlere AK Parti kendi belediye meclis üyesi listesi ile girecek. Ayrıca, iş birliğine gidilecek yerlerde belediye başkanı hangi partiden seçilecekse, yardımcısının diğer partiden olması da iki parti arasında konuşulan konular arasında.

Oy oranı nasıl belli  olacak?

Öte yandan, aday çıkarılmamasının AK Parti’nin Türkiye genelindeki oylarını olumsuz etkileyeceği ve partilerin alacağı gerçek oy oranının belli olmayacağına yönelik değerlendirmeler parti kurmaylarınca gerçekçi bulunmuyor. AK Parti kaynakları “51 ilde il genel meclisi üyeliği, 30 ilde büyük şehir belediye başkanı adayının aldığı oylar partiye verilen oyların göstergesi olacak. Bir ilde başkan adayı çıkarmayan partinin kendi oy oranını görmek için belediye meclis üyeliklerine verilen oya bakması gerekecek. AK Parti, bazı il veya ilçelerde başkan adayı çıkarmazsa bile, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri listesine verilecek oylardan, partinin aldığı oy oranı ortaya çıkar” görüşünü dile getirdi.

(Türkiye gazetesi)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:00
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK PARTİ
  5. MHP
  6. jest
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • KomünistKomünist10 dk önce
    Anlaşılan mhp baraj altında, yavru iktidar gibi davranırsan olacağı bu, iyi parti coşar önümüzdeki senelerde
  • antikemalistantikemalist15 dk önce
    Akparti, kemalist MHP'ye yakınlaştıkça bizden uzaklaşıyor!! Her gün 5816 bahanesi ile tutuklamalar, cinayet gibi cezalar. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek?
  • ......25 dk önce
    Başkan Erdoğan MHP'ye sahip çıkmalı. Bahçeli'nin gönlünü bir şekilde hoş etmeli. Hatta CHP'ye de sahip çıkmalı. CHP'ye gerçekten muhalefet partisi kimliğine dönmesi yönünde katkı sunmalı. Başkanlık zor iş. Ülkeyi birleştirmeli, bütünleştirmeli, kaynaştırmalı. Sağ, sol, Sünni, Alevi, Kürt, Türk, Arap... Herkesi kucaklaştırmalı.
  • yazıYORUMyazıYORUM33 dk önce
    (Editörden: Mesajınız alınmış olup, değerlendirilecektir. Bilgilerinize...)
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