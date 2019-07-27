Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e veda ziyareti Tercan İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak 3 yıldır görev yapan YüzbaşıErcan Bozkurt tayininin Ankara Jandarma genel Komutanlığına çıkmasından dolayı Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e makamında veda ziyaretinde bulundu.

Tercan İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak 3 yıldır görev yapan YüzbaşıErcan Bozkurt tayininin Ankara Jandarma genel Komutanlığına çıkmasından dolayı Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e makamında veda ziyaretinde bulundu.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Ankara Jandarma Genel Komutanlığına tayini çıkan Ercan Bozkurt’a bundan sonraki hayatında ve görevinde başarılar diledi.

Tercan’daki’ dostlukları unutmayacağını belirten Yüzbaşı Ercan Bozkurt “Sizinle ve tüm kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmanın mutluluğunu yaşadım. Desteklerinizden ve iyi niyetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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