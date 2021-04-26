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Eğitim Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?
Eğitim

Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Sınavlar hakkında son dakika gelişmeleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sona ermesini ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında sınavlara ilişkin bir karar olup olmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bir süre önce koronavirüs nedeniyle sınavların ertelendiğini açıklamıştı. Peki, Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:12:00 -
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Kabine Toplantısı'nda sınavlara ilişkin bir kararın alınıp alınmadığı merak kazandı. Ramazan ayında uygulanmaya başlayan kısmi kapanma ile sınavların akıbeti de sorgulanmaya başladı. Hafta başında yapılması beklenen Kabine toplantısından sınavlara dair yeni bir karar çıkacak mı bekleniyor. Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? MEB son dakika 3 Mayıs'taki sınavlar yapılacak mı?

Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu. Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı'nın kararları açıklaması bekleniyor. Kısıtlama kararlarının açıklanmasının ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

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