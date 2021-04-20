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Avrupa Yüz yüze derslerin başlaması için 4.1 milyon test kiti dağıtıldı
Avrupa

Yüz yüze derslerin başlaması için 4.1 milyon test kiti dağıtıldı

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde, okullara ve kreşlere 4.1 milyon korona test kiti dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:25:00 -
Yüz yüze derslerin başlaması için 4.1 milyon test kiti dağıtıldı

Almanya Sosyal İşler Bakanlığı, test kitlerinin yüz yüze derslerin başlaması için dağıtıldığını, öğretmenler, öğrenciler ve bakım personeline okullarda ve kreşlerde haftada iki kez test yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Manfred Lucha (Yeşiller), "Bu, güvenli öğretim için önemli bir adımdır" dedi. 

Eğitim sendikası GEW, hızla artan enfeksiyon sayısı nedeniyle okulların açılmasının yanlış olduğunu düşünüyor. 

 

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