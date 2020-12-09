Yüz siperliklerinin koronavirüse karşı korumadığı ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu, yüz koruyucu siperliklerin yeni tip koronavirüse karşı etkili bir koruma sağlamadığı ortaya çıktı. Çalışma kapsamında 1 metre uzaklıkta bulunan birinin hapşırmasıyla damlacıkların yüz siperi takan kişiyi nasıl etkilediğini görselleştirmek için akıllı bilgisayar kullanan araştırmacılar, hapşırık tarafından üretilen bulaşıcı partiküllerin 1 saniye gibi kısa bir sürede yüz koruyucu siperliğin kenarlarına yapıştığını tespit etti.

Bu koronavirüs partiküllerinin siperlik takan kişinin nefes almasıyla çakışması durumunda kişinin enfekte olabileceği belirtildi. Ayrıca siperlik takan enfekte kişilerin virüsü hala yayabileceği aktarıldı.

İngiltere Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) Ağustos ayında kuaförlerin ve berberlerin koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için sadece siperlik değil, maske de takmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde İsviçre'de yapılan bir araştırma sonucu, bir otelde koronavirüse enfekte olan birkaç kişinin yalnızca yüz koruyucu siperlik taktıkları ortaya çıkmıştı. Ancak araştırmaya göre, yüz siperliğine ek olarak maske takan hiç kimsenin koronavirüse yakalanmadığı bildirilmişti.