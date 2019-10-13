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Yüz nakilli Recep Sert ve eşi 'silahlı saldırıdan' tutuklandı!

Bilecik’te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

13 Ekim 2019 Pazar 06:58
Yüz nakilli Recep Sert ve eşi 'silahlı saldırıdan' tutuklandı!

Bilecik’te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir’in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Ateş eden kişi Recep sert çıktı!

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert’e yakınlığı olan Türkiye’nin 5’nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert’in ateşlediğini belirledi.

Evinde yakalandı

Şüpheli Recep Sert, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert’in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik’e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi.

Tutuklandılar

Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 06:56
  1. Bursa
  2. Bilecik
  3. Recep Sert

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