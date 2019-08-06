Yüz kişiye iş imkanı sunması beklenenİŞ-KUR kurs kayıtları başladı

Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi kursu ile yüz (100) kişiye iş imkanı sunması beklenen kurs kayıtları başladı.

Karakurt mevkiinde ilk aşamada 130 dönümlük hazır kullanım alanında sonrasında ise toplamda 470 dönümlük alanda yeni kurulacak serada başlangıç olarak 100 kişiye, toplamda ise 500 kişiye yeni iş imkanı sağlanacak.

Ekim ayında faaliyete geçmesi planlanan serada ilk yıl domates üretiminin ardından serada çeşitli sebzeler yetiştirilecek. Serada çalıştırılmak üzere düzenlenecek kursta ise yaş sınırı genişletildi.

18-40 olan yaş sınırı genişletilerek 18-45 olarak güncellendi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uygulama Serasında Üniversite Öğretim Üyeleri tarafından verilecek teorik eğitimin ardından kursiyerler pratik uygulama eğitimi alacak.

Yaklaşık 3 ay sürecek kurs, 19.08.2019 tarihinde başlayıp 11.11.2019 tarihinde tamamlanacak. Kurs boyunca kursiyerlere günlük devam ettikleri gün kadar 40 TL kursiyer zaruri gideri ücreti yanında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi giderleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.