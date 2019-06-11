Yüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajı

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, genel cerrahide kullanılan laparoskopik tekniklerin artık estetik yüz cerrahisinde de çok popüler olduğunu belirtti.Doç. Dr. Karaca Başaran, günümüzde artık hastaların tüm estetik işlemlerde mümkün olan en az izle veya izsiz yapılan teknikleri tercih ettiğini, endoskopik yüz estetiğinin de, bu noktada hastaların imdadına yetiştiğini açıkladı.

Endoskopik yüz germe, henüz “tam yüz gençleştirme” gerektirmeyen, yaşlanmanın erken belirtilerini gösteren hastalarda çok etkili sonuçları olan, çok az ve gizlenen bir kesiyle cerrahi prosedür olması nedeniyle popüler bir teknik olduğunu anlatan Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Bu teknik, daha az deri sarkıklığı veya gevşekliği olan, alt yüz ve boyun bölgesinde herhangi bir problemi olmayan hasta için tek başına mükemmel bir seçenek olarak göze çarpıyor.Endoskopik yüz germe ameliyatında saçlı deri ve şakak bölgesinde ve bazen ağız içinde az sayıda, küçük görünmeyen kesiler yapılmakta. Yanaklardaki sarkan dokular bir endoskop (ışık kaynaklı küçük bir kamera) ve özel aletler yardımı ile yükseltilmekte ve yüz görünebilir herhangi iz yaratmadan neden yenilenir, gençleştirilir.Eğer derinizde belirgin sarkma,ve boynunuzda fazla yağ veya deri varsa bu teknik kombine kullanılabilir. Yani; alın, kaşlar ve orta yüz endoskopik teknikle toparlanırken,boyun ve cene hattı geleneksel yüz gençleştirme teknikleriyle düzeltilebilir” diye konuştu.

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran,kimlerin endoskopik yüz germe için iyi bir aday olduğu konusunda ise; “Alt göz kapağından ağız köseine kadar olan alanda sarkması olanlarda; Burun deliklerinden ağzın köşesine uzanan (nasolabiyal) derin katlantısı olanlarda ve Aşağı sarkmaya başlamış gülüşü olanlarda.Endoskopik yüz germe yer çekimini azaltmaya yönelik hafif bir dokunuş gibi düşünülebilir. Yer çekiminin zamanla aşağı çektiği yüz dikey olarak yukarı kaldırılır. İşlem diğer yüz germe işlemlerinden daha az basittir, tam yüz germeye ihtiyaç duymadan doğal, daha genç bir görünüm kazandırır. Buna karşın, kamera sistemli olan bu teknikte, cerrahın, bu işi yapabilmesi için özel bir eğitim alıp, tecrübe kazanması gerekmektedir. Endoskopik yüz germenin en önemli avantajı hastada hiç veya çok az yara izi oluşturmasıdır.”

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran açıklamasını şöyle sürdürdü; “Endoskopik yüz germe sırasında endoskop (çok küçük bir kamera) bir insizyondan ve cerrahi alet bir diğer insizyondan yerleştirilir. Dr. Başaran televizyon ekranındaki görüntü aracılığı hem kamera hem de cerrahi aleti kontrol eder ve deri altındaki dokuyu modifiye edebilir. Endoskopik yüz germe, geleneksel yüz germe kadar dinamik olmasa da alın ve yanakta geleneksel yüz germe ile elde edilmesi daha zor olan yararlar sağlar.”