‘Sosyal devlet’ yalan oldu! Yoksulluk arttı, yüz binlerce İngiliz sokakta yaşıyor

Münübe Yılmaz

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olarak gösterilen İngiltere’de yoksulluk artıyor... Öyle ki ülkede sokaklarda yaşayan evsizlerin sorunu rekor seviyelere ulaştı. Açıklanan son rakamlar, yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının sürekli artış kaydettiği ülkede her 200 kişiden birinin sokaklarda yaşadığı gerçeğini ortaya koydu. İngiltere’de “sosyal devlet” anlayışının sadece sözde olduğunu kanıtlayan istatistikler Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanlığı’ndan geldi. İngiltere’de yaklaşık 320 bin kişinin sokaklarda ya da geçici bir yerde yaşadığını açıklayan bakanlık, sokaktaki evsizlerin sayısına her ay en az bin kişinin eklendiğini ilan etti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi de son 5 yılda ülkedeki evsiz ölümlerinin yüzde 24 arttığını ortaya koydu. Verilere göre 2013-2018 yıllarında ülkede toplam 2 bin 627 evsiz öldü. 2013’te hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 482 iken, bu sayı 2017 yılında 597’ye yükseldi. Başkent Londra’da, 2018’de 170 bin kişi ya da her 52 kişiden birinin sokakta yaşadığı açıklanmıştı.