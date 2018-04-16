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Yüz binler sokağa indi! Bu kez onlar da katıldı

Barselona’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest kalması için sokağa döküldü. Gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalar da katıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:17
Yüz binler sokağa indi! Bu kez onlar da katıldı

İspanya’nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi.

Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel’de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.

Sizi evde görmek istiyoruz”, “Tutuklu politikacılara özgürlük” şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan’da Almanya mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de “Başkan Puigdemont” ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:17
  1. İspanya
  2. Barselona
  3. Katalan
  4. Puigdemont

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