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"Yuvaya Dönüş" filminin çekimleri başladı

04 Aralık 2018 Salı 18:09
"Yuvaya Dönüş" filminin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in "Tahran'dan Kaçış" kitabından senaryoya uyarlanan "Yuvaya Dönüş" adlı filminin çekimleri Kapadokya'da başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Macmedya'nın üstlendiği filmin senaryosunu Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı kaleme aldı.

Yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun'un oturduğu filmin başrollerini Furkan Palalı, Burhan Öcal ve Megumi Masaki paylaşıyor.

Filmde, İran-Irak Savaşı'nın devam ettiği 1985 yılında bombalanan Tahran'dan 215 Japon vatandaşın Türkiye'ye getiriliş öyküsü anlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kapadokya'dan sonra çekimleri İstanbul ve Tokyo'da yapılacak olan film, ilk olarak 30 Nisan 2019'da Tokyo'da, ardından da Türkiye'de gösterime girecek.




Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:09
  1. Yuvaya Dönüş

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