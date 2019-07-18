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Yuvasından düşen leylek Bünyan Belediyesi’ne emanet

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leyleğe ilçe belediyesi sahip çıktı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
Yuvasından düşen leylek Bünyan Belediyesi’ne emanet

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leyleğe ilçe belediyesi sahip çıktı.


İlçeye bağlıKaracaören mahallesinde mahalle sakinleri tarafından yuvasından düşen ve kanadından yaralanan leylek Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından tedavi ettirilmek üzere bulunduğu yerden alındı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaralı yeleğin Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettirileceğini, tedavi sonrası ise doğaya salınacağını belirtti.


Mahalle sakinleri duyarlı yaklaşımından dolayı Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve belediye personeline teşekkür eti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
  1. doğa

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