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Yuvalar leylekleri bekliyor

Kuş göç yolları üzerinde bulunan Tekirdağ’da leyleklerin yuvaları 11 ilçede yenilendi.

26 Şubat 2019 Salı 14:46
Yuvalar leylekleri bekliyor

Kuş göç yolları üzerinde bulunan Tekirdağ’da leyleklerin yuvaları 11 ilçede yenilendi.


“Türkiye’de Üreyen Leylek Popülasyonunun Tespiti ve Elektrik Direkleri Üzerine Yuva Platformu Yerleştirme Çalışmalarının Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan leylek platformları Tekirdağ Elektrik Dağıtım A.Ş. yardımıyla tespiti yapılan elektrik direklerine takıldı.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Ergene, Marmaraereğlisi ve Saray ilçeleri ile mahallelerinde leylek yuvası bulunduğu tespit edilerek, elektrik direklerine 70 adet leylek platformu yerleştirildi.


Birçok kuş türüne yuva ve barınma alanı olan leylek yuvalarının birçoğunun elektrik direklerinde olması sebebiyle leylek ölümlerine, elektrik kesintilerine ve yangınlara sebebiyet verdiğiyle ilgili şikayet ve ihbarlar üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlü aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek planlama yapıldı. Daha sonra yuvaların projesi söz konusu olumsuzlukları ortadan kaldıracak şekilde çizildi. Tasarlanan yuvaların projeye uygun yapım ve montaj işlemleri yine Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından yapılarak yuvalar TREDAŞ ekipleri tarafından özverili bir çalışma ile yerlerine yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:46
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