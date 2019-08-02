Yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Ali Ağa Sokak üzerinde yuvadan düşen yavru bir serçenin fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru serçeyi yuvasına koymak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru serçe sağlıklı bir şekilde yuvasına konuldu.

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