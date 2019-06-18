Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına bırakıldı
Adıyaman’da bir okulun çatısında bulunan yuvadan aşağı düşen yavru puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.18 Haziran 2019 Salı 17:11
Adıyaman’da bir okulun çatısında bulunan yuvadan aşağı düşen yavru puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.
Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulu çatısında yuvası bulunan puhu kuşu yuvadan aşağı düştü. Okul idaresi tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye aracıyla puhu kuşunu düştüğü yuvasına bıraktı.
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