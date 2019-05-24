Yuvadan düşen kuş yavrularını öğrenciler besliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da yuvadan düşen ve yaralı kuş yavruları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) besleniyor.

Yaban hayvanlarının yavrulama mevsimi olmasından dolayı yuvadan düşen çok sayıda kuş yavrusu, vatandaşlarca bulunarak AKÜREM’e getiriliyor. Merkeze getirilen yavrular arasında karga ve saksağan gibi kuşlar yoğunlukta oluyor. Kerkenez ve kulaklı orman baykuşu gibi yırtıcı kuşların yavruları da merkezde tedavi ve rehabilitasyona alınıyor.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, bu dönemde merkeze çok sayıda yaralı kuş yavrusu getirildiğine dikkati çekerek kuşları tekrar doğal hayata kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Halkın kuşlar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Kandır, şöyle devam etti:

“Şehir merkezine yakın kırsal bölgelerde bazı yavrular çok hareketli oldukları ya da yuvadan uçmak için alıştırma yaptıkları için düşebiliyor. Bulunan bu yavrular eğer daha tüyleri çıkmamış ise mutlaka yakınlardaki bir yuvadan düşmüştür. Bunların mutlaka annesi tarafından beslenmesi ve büyümesi gerekiyor. Bunlar için yapılacak tek şey, bulunduğu yuvanın tespit edilerek bırakılması. Bu o yavrunun hayatını kurtaracaktır.”

Kandır, merkezde şu anda iki kerkenez ile bir kulaklı orman baykuşu yavrusu bulunduğunu, tekrar doğal ortamlarına dönebilmeleri için öğrencilerinin de desteği ile yavruları anneleri gibi beslediklerini kaydetti.



