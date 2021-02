Yuva yıkan sanal kumara neşter vurulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarının yaptığı soruşturmada sistemin tüm ayrıntıları deşifre edildi.



Soruşturmada Tipobet ve Betofis isimli iki bahis sitesinin bulunduğu, kurucularının ise Yaşam Ayavefe ve Halil Falyalı olduğu tespit edildi. Hakkında hem yakalama hem de kırmızı bülten bulunan kumar baronu Falyalı’nın yurt dışında yaşadığı, suç ağının serverlerinin Kıbrıs, İngiltere, Malta ve Cebeli Tarık’ta bulunduğu ifade edildi.





Toplanan paraların vergilendirilmesi ve aklanmasıyla ilgili sıkıntısının ise vergi sorunu yaşanmayan Makedonya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeler üzerinden sağlandığı kaydedildi.

İddiaya göre Ayavefe, Türkiye’den kazandığı paralar sayesinde Yunanistan’daki bazı STK’lara yüklü bağışlar yaparak serbest dolaşım izni aldığı vurgulandı.

Adeta FETÖ gibi örgütlenmişler

Siber Suçla Mücadele birimlerinin çalışması ise, sistemin nasıl işlediğini ortaya koydu. Bahis şirketleri futbol maçları ve oyunlarını kullanılıyor. Verilen reklamlarla hedef kitleye ulaşılıyor. Sonra bu kişilerin bahis oynayacağı sitelere para yatırması sağlanıyor. Ancak paranın yurt dışındaki hesaplara doğrudan gönderilmesi zor olduğu için, cüzi paralar karşılığında kandırılan sıradan şahıslara banka hesapları açtırılıyor.



Siber Şube’nin tespit ettiği sistem şöyle ilerliyor: “Türkiye Sistem ‘saha elamanları’ olan güvenilir insanlar üzerine kuruyorlar. Her ilde her ilçede hatta her mahallede güvenilir olan saha elemanları bulunuyor. FETÖ benzeri bir ağ oluşturan bu kişiler birbirlerini tanımıyorlar.



Örgütün sokaktaki saha elamanları paraya ihtiyaç duyan işsiz ve 30 yaş altı grupları hedef alıyor. İçlerinde öğrenciler, ev hanımları ve emekliler var. Kimlik bilgileri üzerinden farklı bankalarda onlarca hesap açıyorlar. Aynı zamanda bu isimler üzerinden paravan şirketler kuruyorlar. Bu sayede paranın Türkiye’deki izini tespit etmekte zorlaşıyor. Tespit edilse dahi, kurman olarak seçilen, birbirlerini tanımayan kişilere ulaşılıyor.”

Soylu: Yasadışı bahisin Türkiye bütçesi 50 milyar dolar

Yasadışı bahis meselesi göründüğünden çok daha derin ve büyük bir sorun olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakası Süleyman Soylu’da geçtiğimiz günlerde yasadışı kumar bataklığının 50 milyar dolara dayandığını ifade etmişti. Soylu, “Sanal bahis sanal kumarla güçleniyor. Sanal bahisin sadece Türkiye bütçesi 50 milyar dolar” demişti.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılık soruşturmalarının işaret ettiği rakamlar, bahsi rantının her gün büyüdüğünü gösteriyor.