Yuva yapmaya üşenen leyleğin uyanıklığı

Muğla’da baharın müjdesi olarak bilinen leyleklerin ilk geldiği Gökova Körfezi’ne kıyısı bulunan Ula Akçapınar Mahallesi’nde leylek turizmi başlıyor. Her yıl Mart ayı sonu, Nisan ayı başlarında gelen leylekler, Mart ayının ilk haftasından itibaren Akçapınar’daki doğal yuvalarında hummalı bir yuva yapma telaşına girdi. Yuvalarından yiyecek bulmak için ayrılan leyleklerin yuvasına dadanan uyanık bir leylek ise, bu yuvalara taşınan çalı çırpıyı kendi yuvasına taşıdı.

Binlerce kilometre yol kat ederek Akçapınar’a gelen leylekler, önce yuva tadilatına başlıyor. Mevcut yuvalarda yavrular ve eş için hazırlık yapan leylekler, çiftleşme döneminin ardından yavrulama sonrası tekrar geri dönüyor. Mart ayının başlarında gelmeye başlayan leyleklerden geç gelen bir erkek leylek, yuvasını yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Yuvalarından yiyecek bulmak için ayrılan leyleklerin yuvasına dadanan uyanık leylek, bu yuvalara taşınan çalı çırpıyı kendi yuvasına taşıyor. Diğer yuvalara hakim bir yükseklikte yuvası bulunan uyanık leylek, diğer çiftlerin yuvasından ayrılmalarını fırsat bilerek hemen kendi yuvası için hazır çalı çırpıyı yuvasına taşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yavruların uçuş döneminde elektrik tellerine takılarak telef olmasının ardından mahalle muhtarlığı tarafından hazırlanan proje ile bakır teller fiber optik kaplama yapılarak leyleklerin ölümü engellendi. Sayıları her geçen yıl artan leyleklerin şu anda 20 çifte kadar çıktığı açıklandı.

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan, “Leylekler bu sene biraz erken geldiler. Mart ayının başında geldiler. Eskiden Mart’ın 15’i, 20’si gibi beklerdik. Bu sene nedense erken geldiler. Şu anda yuvaların hemen hemen hepsi doldu. Akçapınar’a leyleklerin gelmesi demek baharın geldiğini gösterir. Leylekler geldikten sonra Akçapınar farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yerli ve yabancı vatandaşlar leylekleri görmek için geliyor. Bir nevi turizmin başlangıcı gibi görülüyor leyleklerin gelmesi. 1999 yılından bu yana Akçapınar Muhtarıyım. Görevim süresinde özellikle leylekler ile ilgili bir proje yaptırdım. Leyleklerin uçuş esnasında yavruların telef olduğunu fotoğrafladım. Bu projeyi ilgili makamlara sundum. Kaymakamlarımız ve valilerimiz projeye duyarlı yaklaştılar. Telli olan bakır kabloları fiber optik kaplattık. Bu benim görevim süresi içindeki hayalimdi. Bunu başardık. Elektrik tellerinin fiber optik kaplamasından sonra hiçbir leylek yavrusu telef olmadı” dedi.