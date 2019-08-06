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Yuva çocuklarını sevindirdiler

İlkadım Belediye Başkan Vekili Adem Yıldırım ve eşi Muazzez Yıldırım, Süleyman Yançotaral Çocuk Yuvasında çocukların kaldığı Sevgi Evlerini ziyaret etti.

06 Ağustos 2019 Salı 12:32
Yuva çocuklarını sevindirdiler

İlkadım Belediye Başkan Vekili Adem Yıldırım ve eşi Muazzez Yıldırım, Süleyman Yançotaral Çocuk Yuvasında çocukların kaldığı Sevgi Evlerini ziyaret etti. Başkan Vekili Yıldırım, hediye dağıttığı çocuklarla neşeli dakikalar geçirdi.


İlkadım Belediye Başkan Vekili Adem Yıldırım ve eşi Muazzez Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 0 ile 10 yaş grubu çocukların kaldığı Sevgi Evlerini ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım ve eşi onlarla duygu dolu dakikalar yaşadı. Çeşitli hediyeleri alan bazı çocuklar da verdikleri poz ve oyunlarla ilgi odağı oldu. Çocukların yanına bundan sonra daha sık ziyarete gelmeye çalışacaklarını da ifade eden İlkadım Başkan Vekili Adem Yıldırım,“Burada kalan çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onları gördük, onlarla kucaklaştık çok mutluyum. İnşallah hepsinin bahtı açık olur. Biz elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışacağız" dedi.



“Ziyaretler moralleri yerine getiriyor”


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ve çocukları mutlu eden hediyeler için teşekkür eden Süleyman Yançotaral Çocuk yuvası Müdürü Ömer Komut, “Sevgi dolu bu ziyaret çocuklarımız için moral ve motivasyon oldu. Kurumumuzda 0 ile 12 yaş arası çocuklarımız bulunuyor. Bunlardan 0 ile 7 yaş arası ise ayrı kalıyor. Devletimiz çocuklarımız için her türlü imkanı sağlıyor. Böyle ziyaretler olunca da çocuklarımızın moralleri yerine geliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:32
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