Yuttuğu uyuşturucu maddeyle yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Afganistan uyruklu bir şahıs yuttuğu uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Afganistan uyruklu bir şahıs yuttuğu uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, şüpheli şahsın sırt çantası içerisinde 15 adet streç film ile sarılmış vaziyette 170 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan incelemede, uyuşturucunun şahıs tarafından önce yutulduğu sonrasında ise çıkartılarak çanta içerisinde taşınmaya devam edildiği anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

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