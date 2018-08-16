Yutkunurken ağrı ve takılma hissi neden olur?

Yutkunurken takılma hissi ve ağrı şikâyeti daha çok boğazda meydana gelen enfeksiyondan kaynaklanmaktadır. Özellikle soğuk algınlığı rahatsızlıklarında boğazın şişmesiyle birlikte yutkunamama sorununa sık rastlanmaktadır. Boğaz enfeksiyonu dışında yemek borusu rahatsızlıkları, sigara içmek ve çeşitli tümör rahatsızlıkları da bu tarz şikâyetlere yol açabilmektedir. Sorunun altında yatan pek çok neden olabileceğinden, doğru tetkik ve tedavi için uzman doktora başvurulmasında fayda vardır.

YUTKUNURKEN AĞRI VE TAKILMA HİSSİ NEDEN OLUR?

Boğaz Enfeksiyonu

Boğaz enfeksiyonu, yutkunurken ağrı ve takılma hissinin en bilindik nedenlerinden bir tanesidir. Özellikle soğuk algınlığı rahatsızlıklarının akabinde boğaz enfeksiyonu oluşumuna sık rastlanır. Enfeksiyon veya iltihaplanma ise yutkunma sırasında zorlanmaya ve ağrıya neden olabilmektedir. Yutkunamama sorunu özellikle yemek yerken daha çok fark edilir. Enfeksiyonun tedavisi ile birlikte şikâyet de ortadan kalkmaktadır.

Yemek Borusu Rahatsızlıkları

Yutma eyleminden sorumlu olan boğaz, yemek borusu ile bağlantılıdır. Yemek borusu ile ilintili olduğundan, burada oluşan rahatsızlıklar boğazda fizyolojik sonuçlara yolo açabilmektedir. Yutkunurken ağrının altında yatan neden yemek borusu rahatsızlıkları olabilir.

Tümör Rahatsızlıkları

Vücudun herhangi bölgesinde baş gösterebilen tümör sorununa boğazda da rastlanabilmektedir. Boğazda oluşabilen tümör veya kistler, yutkunurken ağrı ve takılma hissi gibi şikayetlere neden olabilmektedir. Şikâyetler tümör gibi ciddi rahatsızlıkların göstergesi olabileceğinden, kesinlikle göz ardı edilmemeli ve bir an evvel uzman doktora gidilmelidir.

Sigara İçmek

Sigara içmek nefes borusunu olumsuz etkileyerek, bu bölgede enfeksiyon oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Enfeksiyon ise yutkunma esnasında acı duyulmasına ve takılma hissine neden olmaktadır. Hem uzun ve sağlıklı yaşam hem de oluşabilecek yutkunamama sorunlarını önlemek için sigara içmemekte fayda vardır.

Psikolojik Etkenler

Çağın sorunlarından olan stres, endişe, üzüntü gibi duygular vücutta bir takım fiziksel sonuçlarla kendini belli etmektedir. Sinirlilik halinde veya ağlamaklı olunduğunda, boğazda takılma hissi ve beraberinde yutkunamama sorununa sık rastlanır. Genellikle duygu durumu eskiye döndükten sonra şikayetler de son bulur.

Yutkunma sırasında ağrı ve takılma hissi şikayetleri tümör gibi ciddi oluşumların habercisi olabileceğinden, kesinlikle ihmal edilmemeli ve muhakkak uzman doktora danışılmalıdır.