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Yusufeli’nde kayalıklar profesyonel dağcılarla çelik ağlarla örülüyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ilçe sakinlerinin güvenliği için profesyonel dağcılar eşliğinde ilçeyi çevreleyen ve sorun teşkil eden kayalıklar çelik ağlarla örülüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:57
Yusufeli’nde kayalıklar profesyonel dağcılarla çelik ağlarla örülüyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ilçe sakinlerinin güvenliği için profesyonel dağcılar eşliğinde ilçeyi çevreleyen ve sorun teşkil eden kayalıklar çelik ağlarla örülüyor.


Artvin’in Yusufeli ilçesi Ersis caddesi üzerinde bulunan yamaçtan gelen taş ve kaya parçalarına karşı ilçe belediyesi profesyonel dağcılar eşliğinde bölgede çelik ağ çalışması başlattı. Özellikle yağmurlu havalarda bölgedeki kayalıklardan dökülen taş ve kaya parçaları vatandaşlar için büyük tehlike içeriyor. Yusufeli belediyesi profesyonel dağcılar eşliğinde bölgede bulunan kayalıkları önce kontrollü bir şekilde temizledi daha sonra çelik ağlarla ördü.


Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaptıkları çalışma ile ilgili bilgiler vererek "Uzun zamandır düşündüğümüz bir çalışmayı tamamlayıp, o bölge için özellikle yağmurlu günlerde oluşan sıkıntıyı gidermiş olduk. Bir yandan Yusufeli’nin geleceği için çalışırken, diğer taraftan da ilçemizin var olan sıkıntılarını en aza indirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:57
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